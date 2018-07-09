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7 задержанных судов за сутки: РФ установила рекорд на Азове

За сутки береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов.

Все 7 перехваченных судов шли из или в Мариуполь/Бердянск. Это новый рекорд – 4 июля было 5.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель проекта Майдан иностранных дел и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

– 8.07.18 с 00.30 до 23.00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили 6 (шесть) судов, идущих в/из Бердянска или Мариуполя (район перехвата замечен на карте желтым маркером), – говорится в сообщении.

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7 задержанных судов за сутки: РФ установила рекорд на Азове / 4 фотографии

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По словам Клименко, еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе.

Информацию подтвердила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

– Надеюсь, что вам известно, что сегодня ФСБ России в Азовском море задержали 7 торговых суден, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск. Несколькими днями ранее таких суден было 4. Эта угроза была предвиденной. Эта угроза значит только рост российской агрессии. Это продолжение войны, – сказала Сыроид на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Как известно, Россия перебросила в район Азова военные корабли.

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