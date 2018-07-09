Без интернета не обошлось! Секреты разработки миномета Молот

Почему после предыдущих трагических случаев и нареканий бойцов на украинский миномет Молот – никто не сделал выводов. Эксклюзивные съемки Фактов тижня почти два года назад на предприятии, которое ранее выпускало магнитофоны.

На полигоне в Ровенской области во время бригадных тактических учений идут боевые стрельбы.

Но здесь происходит непредвиденное. Когда заряжающий опустил мину в ствол Молота, и уже развернулся и начал бежать в окоп, произошел взрыв.

Погибли трое бойцов 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще 9 ранены.

В Минобороны приоритетной причиной трагедии назвали нарушение мер безопасности во время проведения учений. А военная прокуратура по горячим следам выяснили две основные версии.



Первая версия – это человеческий фактор, в частности нарушение непосредственно военнослужащими правил проведения стрельб, обращение с минометом. И вторая версия – это ненадлежащее техническое состояние самого миномета.

С 2016 года было как минимум 3 случая неисправностей этих минометов.

И хотя не в одном из этих случаев не было доказано, что причиной взрывов стали именно технические недостатки минометов, военные эксперты говорят – он действительно может представлять угрозу жизни бойцов.

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Летом 2016, ровно 2 года назад, на полигоне в Николаевской области, во время учебных стрельб погиб командир минометного расчета. 10 бойцов получили ранения. Это тоже был злополучный Молот.

Два года назад Факты тижня побывали на предприятии, которое производит минометы Молот. На Киевском заводе Маяк, известном под одноименными магнитофонами. И неожиданно услышали, что для разработки Молота, конструкторы предприятия, входящего в состав Укроборонпрома, использовали интернет.

После трагедии под Ровно журналисты пытались получить комментарий от руководства завода, но там ничего не ответили.

Миномет Молот пришел на замену советскому полковому миномету образца 1938 года. Руководство вооруженных сил говорит – тогда украинской армии нужно было быстрое перевооружение и альтернатив Молоту – не было.

Но кроме качества металла и претензий к техническим характеристикам никто не отменял и человеческий фактор. Жертв в Ровенской трагедии могло быть меньше, если бы на учениях придерживались техники безопасности, говорят специалисты.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман обещает разработку решений для предупреждения трагедий, как взрыв на Ровенском полигоне.