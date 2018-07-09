Дети до 16 лет теперь могут путешествовать сами – условие

Кабинет министров разрешил родителям поручать сопровождение детей членам экипажа самолета.

Кабинет министров дал разрешение родителям поручать сопровождение детей, которые путешествуют самолетом, членам экипажа, сообщает Интерфакс-Украина.

Также граждане Украины, в возрасте до 16 лет, которые документированы проездным документом ребенка, смогут выезжать за границу до окончания срока его действия.

В случае выезда за границу детей, которых родили за пределами страны, с одинокой матерью, достаточно иметь паспортный документ и свидетельство о рождении, выданное компетентными органами иностранного государства.

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К слову, Министерство юстиции рассматривает возможность позволить тому из родителей, с кем проживает ребенок, вывозить его за границу на срок до 1 месяца без разрешения второго родителя.