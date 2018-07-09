Сутки на Донбассе: горячо на Донецком и Мариупольском направлениях

За сутки враг 21 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе – в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь нет, но один военный ранен.

8 июля обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой, оккупанты нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения, сообщает штаб ООС.

На Луганском направлении было тихо, на Горловском и Светлодарском –противник проявлял незначительную активность.

– Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, у Южного один наш военнослужащий получил ранения, – говорится в сообщении.

На Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячее всего – враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции ООС.

Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки.

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Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Попаснянском и Мариупольском направлениях – вблизи Новозвановки и Водяного.

По данным разведки, двое российских оккупантов получили ранения.

Напомним, в конце июня подразделения Объединенных сил освободили и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, расположенный в “серой зоне”.

Фото: ООС