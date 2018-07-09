PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Сутки на Донбассе: горячо на Донецком и Мариупольском направлениях/

Сутки на Донбассе: горячо на Донецком и Мариупольском направлениях

За сутки враг 21 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе – в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь нет, но один военный ранен.

Донбас ЗСУ

8 июля обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой, оккупанты нарушали установленное перемирие почти по всей линии соприкосновения, сообщает штаб ООС.

На Луганском направлении было тихо, на Горловском и Светлодарском –противник проявлял незначительную активность.

– Огонь по нашим позициям открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, у Южного один наш военнослужащий получил ранения, – говорится в сообщении.

На Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячее всего – враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции ООС.

Под огнем оккупантов находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки.

Читайте: Крым и война на Донбассе стали переломными для НАТО – Меркель

Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Попаснянском и Мариупольском направлениях – вблизи Новозвановки и Водяного.

По данным разведки, двое российских оккупантов получили ранения.

Напомним, в конце июня подразделения Объединенных сил освободили и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4, расположенный в “серой зоне”.

Фото: ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ЗСУ
В Золотом-4 появилась полиция и представители власти
Александр Хуг
Насилие на Донбассе во время перемирия – в ОБСЕ назвали причины
ООС
ООС: боевики нарушали перемирие почти по всей линии соприкосновения
Крым и война на Донбассе стали переломными для НАТО – Меркель
30 вражеских обстрелов, снайперы и ранение: как прошли сутки на Донбассе
ДНР
В “ДНР” жителей принудительно выселили из квартир из-за военных РФ
Володимир Путін
Планы Путина в Украине: названа возможная дата новой масштабной агрессии РФ
оос
Боевики обстреляли ВСУ из гранатометов и БМП. Ранен военный
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка