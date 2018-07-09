Помощь Украине от ЕС: когда ждать €1 млрд и сколько будет траншей

Решение Евросоюза о предоставлении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи вступило в силу. Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и определение перечня условий программы помощи начнутся в ближайшее время.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Программа рассчитана на 2,5 года, а срок погашения займа составит 15 лет.

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В дальнейшем украинское правительство и Еврокомиссия должны заключить меморандум, который определяет условия получения помощи, после чего соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Напомним, 26 июня Совет Европейского Союза окончательно утвердил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи.

Фото: УНИАН.