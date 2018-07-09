PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / Помощь Украине от ЕС: когда ждать €1 млрд и сколько будет траншей/

Помощь Украине от ЕС: когда ждать €1 млрд и сколько будет траншей

Решение Евросоюза о предоставлении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи вступило в силу. Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и определение перечня условий программы помощи начнутся в ближайшее время.

Украина-ЕС

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Программа рассчитана на 2,5 года, а срок погашения займа составит 15 лет.

Читайте: Европейские силы военного реагирования: 9 стран ЕС подписали соглашение

В дальнейшем украинское правительство и Еврокомиссия должны заключить меморандум, который определяет условия получения помощи, после чего соглашение должно быть ратифицировано украинским парламентом.

Напомним, 26 июня Совет Европейского Союза окончательно утвердил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи.

Фото: УНИАН.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ЄС
ЕС продлил санкции против РФ
біженці
Центры для беженцев в Украине: появятся ли и последствия для Европы
Новые правила въезда в Шенген: цена и что изменится
Украина получит €1 млрд от ЕС – решение подписано
нато
Почему вступление в ЕС и НАТО надо закрепить в Конституции
Дональд Трамп і Еммануель Макрон
Выход Франции из ЕС: Трамп предложил Макрону сделку – СМИ
Петро Порошенко
Цена за агрессию будет расти! Порошенко о продлении санкций против РФ
ЄС
Лидеры ЕС согласовали миграционную политику и продлили санкции против РФ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка