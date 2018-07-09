Когда Украина получит первый транш от ЕС

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза, общий размер которой составляет 1 млрд евро, Украина рассчитывает получить осенью.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

– Мы преданы ускорению процесса заключения меморандума о взаимопонимании с Еврокомиссией в сентябре с перспективой получения транша этой осенью, – сказал он.

Президент подчеркнул, что финансовая поддержка ЕС, наряду с другими источниками, позволит ускорить экономический рост Украины.

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– Вместе с программой МВФ и европейским внешним инвестиционным планом мы создадим базис для быстрого экономического роста Украины, – отметил Порошенко.

Напомним, решение ЕС о предоставлении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи вступило в силу.

Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС начнутся в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба президента Украины