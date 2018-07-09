PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Когда Украина получит первый транш от ЕС/

Когда Украина получит первый транш от ЕС

Первый транш макрофинансовой помощи Европейского Союза, общий размер которой составляет 1 млрд евро, Украина рассчитывает получить осенью.

Петро Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

– Мы преданы ускорению процесса заключения меморандума о взаимопонимании с Еврокомиссией в сентябре с перспективой получения транша этой осенью, – сказал он.

Президент подчеркнул, что финансовая поддержка ЕС, наряду с другими источниками, позволит ускорить экономический рост Украины.

Читайте: Россия-агрессор, санкции и реформы – итоги саммита Украина-ЕС

– Вместе с программой МВФ и европейским внешним инвестиционным планом мы создадим базис для быстрого экономического роста Украины, – отметил Порошенко.

Напомним, решение ЕС о предоставлении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи вступило в силу.

Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС начнутся в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба президента Украины

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Саміт Україна-ЄС
Россия-агрессор, санкции и реформы – итоги саммита Украина-ЕС
Саммит Украина-ЕС: на безопасность украинских дорог выделят €75 млн
Украина-ЕС
Помощь Украине от ЕС: когда ждать €1 млрд и сколько будет траншей
украина-ес
Украина – ЕС: в Брюсселе начался XX саммит
Петро Порошенко
Порошенко призвал Польшу пересмотреть закон об Институте нацпамяти
Петро Порошенко
День семьи в Украине: Порошенко показал детское фото
Міномет
Взрыв на полигоне: Порошенко приказал запретить минометы на учениях
Газ Україна
Газовые переговоры ЕС, Украины и России – дата
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка