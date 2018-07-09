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Массовый сбой в ПриватБанке: не работают банкоматы, терминалы и приложения

Сбой в системе ПриватБанка по всей Украине произошел 9 июля. Не работают банкоматы и терминалы самообслуживания, не осуществляется оплата в POS-терминалах, а также платежи в приложениях Приват24 и Liqpay.

Приватбанк

Специалисты ПриватБанка в экстренном режиме проводят работы по подключению резервных каналов связи для обеспечения стабильности сервисов эквайринга и банкоматов банка из-за аварии магистральных каналов связи, сообщили в пресс-службе.

– Авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка.

Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в течение часа, – говорится в сообщении.

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Ранее Приватбанк предупредил клиентов о мошеннических сообщениях о блокировке банковских карт.

Фото: Ратынский Вячеслав/УНИАН

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