В Киеве молодой человек решил прокатиться между вагонами метро, напугав своей выходкой пассажиров.
Об этом написала очевидец Виктория на своей странице в Facebook.
– Никогда не думала, что можно пережить такой сильный страх за жизнь незнакомого человека. Этот юноша несколько изменил представление о передвижении киевским метрополитеном – ехал МЕЖДУ вагонами, держась за перила, – написала девушка.
В комментарии Фактам ICTV она добавила, что это произошло на красной ветке метро. Парень проехал так несколько остановок в час пик. Потом спрыгнул сам на перрон.
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Напугал пассажиров: подросток ехал в метро между вагонами поезда / 2 фотографии
Напомним, как в Киеве экстремалы бегали по крыше метро.
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