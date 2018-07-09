Не соответствует техническим характеристикам! Что не так с минометом Молот

Эксперты по металлу считают, что металл, используемый в минометах Молот не соответствует техническим характеристикам.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, сообщает УНИАН.
– Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам – она более мягкая, чем должна быть, – сказал Кожемякин.
Он также напомнил, что от миномета Молот уже погибли 12 военных и 38 ранены.
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К слову, генеральный директор госконцерна Укроборонпром Павел Букин заявил, что альтернатив миномету Молот для Вооруженных сил Украины нет.
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