Не соответствует техническим характеристикам! Что не так с минометом Молот

Эксперты по металлу считают, что металл, используемый в минометах Молот не соответствует техническим характеристикам.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, сообщает УНИАН.

– Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам – она ​​более мягкая, чем должна быть, – сказал Кожемякин.

Он также напомнил, что от миномета Молот уже погибли 12 военных и 38 ранены.

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К слову, генеральный директор госконцерна Укроборонпром Павел Букин заявил, что альтернатив миномету Молот для Вооруженных сил Украины нет.