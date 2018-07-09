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Новая Конституция Украины может быть принята на референдуме – Тимошенко

Новая Конституция Украины может быть принята на основе референдума, объявленного указом президента.

Юлія Тимошенко

Об этом глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заявила в эфире Свободы слова на ICTV.

Новая Конституция должна отличаться от старой тем, что старая “создавалась за закрытыми дверями несколькими людьми в их интересах”.

Сейчас Конституцию хотят создать вместе с гражданским обществом и по его инициативе.

– Как общественный договор между людьми. Когда Конституция будет сделана по инициативе, при участии гражданского общества. И приниматься будет на референдуме.

Потому что новый президент имеет полномочия объявить референдум своим указом. И новая Конституция может быть принята именно на основе референдума. Там, где народ решит, – отметила она.

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По словам Тимошенко, сейчас широкий интеллектуальный круг думает над тем, чтобы предложить обществу публичное обсуждение концепции новой Конституции.

– Каждый, кто захочет, сможет в электронном режиме внести свои изменения в так называемом wiki-режиме.

Когда будут все эти замечания делаться, предлагается построить голосование в интернете по более знаковым и более существенным правкам, – добавила она.

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