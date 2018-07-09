Новые проценты по старым займам и долг по наследству. Что изменит новый закон о кредитах

Взять кредит на действующих условиях украинцы смогут не долго. А проценты по уже открытым займам могут вырасти. Верховная Рада проголосовала за изменения в правилах отечественного кредитования. Факты ICTV собрали информацию от экспертов, которые прогнозируют усиление давления на заемщиков потребительских кредитов.

В Нацбанке считают, что принятие законопроекта защитит банки. И они, как следствие, будут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Однако, проанализировав новый закон, эксперты пришли к выводу, что все может быть как раз таки наоборот.

Снизятся ли процентные ставки

Противоречие закона, который якобы призван стимулировать кредитование, – право банков изменять процентные ставки по уже заключенным договорам. То есть, если вы взяли кредит год назад под процент – теперь ваш заемщик может увеличить ставку задним числом.

Не касается норма только тех займов, которые брались под фиксированную ставку. Однако, на практике таких кредитных договоров крайне мало.

Новация касается любых кредитов, по которым заемщик продолжает выплаты. Не нравятся новые ставки? Единственный выход – выплатить остаток долга на старых условиях в течение 30 дней после того, как банк решил изменить процент.

Если говорить о конкретных цифрах, то сейчас средние ставки по кредитам составляют 23-25% годовых.

– Власть аргументировала, что после принятия этого закона мы получим изменение ситуации и будем брать кредиты по европейским стандартам под 2-7% годовых, – говорит аналитик Сергей Быков.

В то же время учетная ставка Нацбанка – 17%. То есть, банки закладывают риски невозврата выплат и заработок в среднем на уровне 8%.

Даже если после принятия нового закона риски финучреждений исчезнут, все равно остается высокая учетная ставка НБУ и заработок банков. То есть, ниже 20-22% ставки не упадут.

Кредит – по наследству

По действующему законодательству наследник может принять имущество, но не признать долгов, которые за ним закреплены. Сейчас украинцы фактически пользуются наследием, но сознательно не получают свидетельство о праве наследования и таким образом не дают банкам возможности взыскания долга.

Адвокат Виталий Собкович разъясняет, как новый закон обязывает наследников вместе с наследством получать и кредит умершего.

– Если человек имел неосторожность вступить в наследство и получить имущество, которое имеет определенные обременения, то сегодня такой человек обязан оформить свидетельство на наследство и предоставить возможность банку произвести взыскание в свою пользу.

К тому же, банки-кредиторы будут иметь право предъявлять наследникам требования в течение 6 месяцев с момента, когда им стало известно об открытии наследства. Ранее банки могли претендовать на взыскание с имущества умершего только в течение полугода с момента, как им стало известно о смерти должника.

Получается, что теперь банк может подождать, пока наследник, который может и не знать о долговых обязательствах умершего, вступит в право наследования, и уже тогда предъявлять ему требование о взыскании.

К тому же, это вдвое увеличивает срок, в течение которого банк может потребовать выплат: 6 месяцев есть у наследников на вступление в наследство + 6 месяцев с этого момента у банка на предъявление своих требований.

Кроме того, банкам упростили доступ к так называемому отмершему наследству. Это включает финансовые учреждения наравне с местными властями в цепь претендентов на имущество умершего человека, если у него нет наследников.

Залог и поручитель

Усложняется жизнь по новому закону и у поручителей. Они уже не освобождаются от ответственности, даже если закончился срок давности или кредитор с заемщиком изменили условия кредита, не сообщив об этом поручителя.

Новый закон позволяет банкам пользоваться залоговым имуществом еще в течение двух недель после его выплаты. С другой стороны, это изменение можно записать в пользу заемщиков. Ведь нынешнее законодательство не ограничивает банки в сроках переоформления залогового имущества.

Коснулись изменения и должников, имеющих земельный участок в пользовании. Теперь имущество, расположенное на нем, тоже рискует оказаться в распоряжении банка-заемщика.

Что делать

Пока закон не вступил в действие. Документ должен подписать президент. Эксперты называют принятый Верховной Радой закон неконституционным и считают, что заемщики имеют все шансы оспорить решение банков.

Ведь закон влияет на сделки, которые происходили до его принятия. То есть его нормы и положения будут распространяться на те кредитные соглашения, которые заключались ранее.

Не верят в то, что документ снизит проценты по кредитам, и юристы. Ведь на формирование ставок в первую очередь влияет экономическая среда.

Риски, которые якобы уменьшает новый закон, играют второстепенную роль в этом процессе. И в то же время эксперты прогнозируют, что его принятие – это первый шаг банков к отчуждению залоговой недвижимости, на которую с 2014 года действует мораторий.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк