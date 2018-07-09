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Нынешний состав ЦИК будет переизбран – Бурбак

Возможность непереизбрания членов Центральной избирательной комиссии не рассматривается. Об этом Фактам ICTV сообщил народный депутат, председатель фракции партии Народный фронт в парламенте Максим Бурбак.

Максим Бурбак

Нынешний состав ЦИК уже исчерпал сроки своих полномочий и потерял доверие общества, рассказал депутат.

– Переизбирать надо 100% и как можно скорее. Но самое главное – чтобы переизбрание состоялось в законный, демократический и публичный способ.

Иначе может возникнуть вопрос о легитимности следующих президентских и парламентских выборов.

По словам Максима Бурбака, политсила выступает за представление в будущем составе комиссии всех парламентских сил.

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К слову, необходимость входа в состав ЦИК всех партии подчеркивала и ПАСЕ.

 

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