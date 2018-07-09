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Погода в Украине на сегодня, 9 июля (КАРТА)

Сегодня дожди с грозами ожидаются на всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в течение дня на западе составит в среднем 25, в северных и центральных областях – до 27 градусов тепла.

На востоке синоптики прогнозируют +31, а на юге – до 32 выше нуля.

В Киеве сегодня дождь и от 25 до 27 градусов тепла.

Читайте: В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.

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