Рейтинг самых мощных наций мира – Украина в топ-50

В рейтинге самых мощных наций мира Украина заняла 33 место.

Рейтинг самых мощных наций мира, который опубликовал Business Insider, возглавили США и Россия, а Украина заняла 33 место.

Мощность страны определяли с помощью оценки политической, военной и экономической мощи.

Кроме того, учитывали возможные внешние воздействия на политику государства, его роль в регионе, а также персону лидера нации.

Первое место досталось США, сразу за ними расположилась Россия. В пятерку также вошли Китай, Германия и Великобритания.

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Украина набрала много баллов за военную мощь, однако достаточно низкими были оценки за экономическую независимость.

К слову, за год Украина поднялась в рейтинге паспортов больше всех других стран.