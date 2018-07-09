Рейтинг самых мощных наций мира – Украина в топ-50

В рейтинге самых мощных наций мира Украина заняла 33 место.
Рейтинг самых мощных наций мира, который опубликовал Business Insider, возглавили США и Россия, а Украина заняла 33 место.
Мощность страны определяли с помощью оценки политической, военной и экономической мощи.
Кроме того, учитывали возможные внешние воздействия на политику государства, его роль в регионе, а также персону лидера нации.
Первое место досталось США, сразу за ними расположилась Россия. В пятерку также вошли Китай, Германия и Великобритания.
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Украина набрала много баллов за военную мощь, однако достаточно низкими были оценки за экономическую независимость.
К слову, за год Украина поднялась в рейтинге паспортов больше всех других стран.
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