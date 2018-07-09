Россия-агрессор, санкции и реформы – итоги саммита Украина-ЕС

Полный текст итогового заявления саммита Украина-ЕС, который 9 июля состоялся в Брюсселе, появился в сети. Документ признает Россию агрессором и подчеркивает сохранение санкций до полного выполнения Минских соглашений.

Страны-члены Евросоюза сегодня, 9 июля, сделали на саммите в Брюсселе совместное заявление, передает Европейская правда.

Согласно документу, Россия – агрессор, нападение вооруженных сил РФ началось еще в феврале 2014 года, а санкции против РФ должны сохраниться до полного выполнения Минских договоренностей.

Евросоюз признает успех реформ в Украине, однако подчеркивает необходимость изменений в вопросе борьбы с коррупцией.

В том числе Украина обязана безотлагательно изменить скандальную поправку к закону о Высшем антикоррупционном суде.

Полный текст заявления ЕС:

1. Поддержка Украины со стороны ЕС

Мы, лидеры Европейского Союза и Украины, собрались сегодня в Брюсселе, чтобы подтвердить нашу неизменную приверженность идее укрепления политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом на основе Соглашения об ассоциации и общих ценностей – демократии, верховенства права и прав человека.

Мы подтвердили нашу приверженность международному праву. ЕС подтверждает непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы признаем существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, который крайне важен как для удовлетворения потребностей граждан Украины, так и для укрепления способности Украины противостоять внешним вызовам, с которыми она сталкивается.

2. Соглашение об Асоциации работает

Мы приветствовали существенное увеличение объемов двусторонней торговли и эффективное функционирование безвизового режима, что способствует углублению отношений между нашими обществами.

Мы подчеркнули нашу твердую поддержку формата Восточного партнерства и приветствовали итоги Брюссельского саммита ВП в ноябре 2017 года, которыми мы будем руководствоваться в нашей совместной практической деятельности в предстоящие годы, по внедрению программы “20 задач до 2020 года”.

Сохраняя инклюзивность Восточного партнерства, мы также надеемся на привлечение партнеров, подписавших Соглашение об ассоциации (включая ГВЗСТ), к общим дискуссиям по вопросам прогресса, возможностей и вызовов, касающихся реформ, связанных с ассоциацией, для полного внедрения Соглашения об ассоциации, как об этом и просили сами партнеры.

Мы высоко оценили вступления в силу 1 сентября 2017 года Соглашения об ассоциации, включая раздел по глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ГВЗСТ), после принятия в декабре 2016 года соответствующего решения глава государств и правительств ЕС.

3. ЕС признает европейский выбор Украины

В этом контексте мы признаем европейские стремления Украины и приветствуем ее европейский выбор, как указано в Соглашении об ассоциации. Мы приветствовали уже достигнутые результаты выполнения Соглашения об ассоциации (включая ГВЗСТ) и подтвердили нашу приверженность идее ускорения этих усилий.

Мы приветствовали сохраняющуюся преданность Украины идее сближения своего законодательства с законодательством Европейского Союза в рамках выполнения Соглашения об ассоциации и ГВЗСТ. Речь идет о сферах цифрового рынка, таможенного сотрудничества и энергетики для содействия созданию рабочих мест, экономическому росту и дальнейшему облегчению торговли.

Мы ожидаем следующую встречу Совета ассоциации, чтобы вместе подвести итоги прогресса этих реформ.

4. Реформы продолжаются и имеют успех

Мы подвели итоги широкомасштабного процесса реформ, за которые взялась Украина, и приветствовали обязательства Киева продолжать его осуществление и обеспечить устойчивость изменений.

Мы также приветствуем то, что после нашего последнего саммита предпринят ряд важных шагов, направленных на повышение уровня жизни граждан Украины – в частности, в области здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Значительный прогресс был достигнут в проведении структурных реформ в отраслях децентрализации и государственного управления, а также в реформировании сфер госзакупок и экологии.

Мы также приветствовали принятие закона О приватизации и усилия по совершенствованию управления и повышению прозрачности государственных предприятий.

Мы приветствовали прогресс по закону о национальной безопасности, приняли к сведению его принятие и ожидаем его выполнения.

Мы положительно восприняли принятие Украиной энергетической стратегии до 2035 года, реализация которой будет способствовать дальнейшему укреплению энергетической безопасности страны и выполнению Парижского климатического соглашения.

Мы договорились о дальнейших возможностях сотрудничества в области защиты окружающей среды, в частности относительно программы ЕС Life+ и деятельности Европейского агентства по охране окружающей среды.

Мы приветствовали прогресс в осуществлении реформ, представленный ​​27 июня в Копенгагене на конференции по реформам реформирования Украины, и согласились с тем, что темпы реформ следует сохранить, в том числе во время приближающегося предвыборного периода.

5. Борьба с коррупцией – ключевое. Это – условие безвиза

Мы согласились с важностью продолжения и ускорения усилий по реформированию – особенно в вопросе борьбы с коррупцией, который беспокоит как граждан Украины, так и бизнес.

Мы отмечаем установление в Украине новой законодательной институциональной антикоррупционной архитектуры и работу, которая уже была сделано в борьбе против коррупции, в частности Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Мы согласились с необходимостью продолжать усилия по реформированию судебной системы, судопроизводства и прокуратуры для укрепления верховенства права в Украине.

В связи с этим мы приветствовали принятие закона о Высшем антикоррупционном суде как важный шаг в борьбе с коррупцией. Мы с нетерпением ожидаем быстрого принятия необходимых поправок, гарантирующих его юрисдикцию в отношении апелляции на решения судов первой инстанции. Мы приветствовали намерение обеспечить полное функционирование суда до конца года.

Мы договорились о необходимости дальнейшего укрепления независимости и полной эффективности ключевых антикоррупционных институтов, которые должны иметь возможность выполнять свою работу, не испытывая чрезмерного влияния.

Мы согласились с необходимостью безотлагательно создать эффективный механизм проверки е-деклараций чиновников и срочно отменить обязательства по е-декларированию, наложенных на общественных активистов.

Мы напомнили о важности дальнейшего соблюдения “индикаторов”, которые позволили ввести визовую либерализацию, и приняли к сведению оценку и рекомендации, содержащиеся в первом докладе комиссии в рамках механизма приостановления визового режима. Мы подтвердили обязательства сотрудничать в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, развивать интегрированное управление границами и обмениваться передовым опытом.

6. Другие реформы: инвестклимат, энергетика, транспорт, образование

Мы ожидаем дальнейших усилий Украины, направленных на улучшение делового и инвестиционного климата, а также для защиты прав субъектов экономической деятельности, в том числе в вопросах интеллектуальной собственности, географических указаний и услуг и обслуживания в морских портах.

Мы также согласились, что Украина должна предпринять немедленные шаги для отмены всех мер, несовместимых с положениями Соглашения об ассоциации (включая ГВЗСТ) и другими международными торговыми обязательствами. Мы напомнили о существовании Меморандума о взаимопонимании между ЕС и Украиной по стратегическому энергетическому партнерству.

Мы также согласились с необходимостью продолжения реформ в энергетическом секторе, особенно на рынке газа и электроэнергии, в том числе – с завершением анбандлинга (Речь идет о разделении НАК Нафтогаз. – Ред.), что необходимо для интеграции украинского энергетического рынка в европейский. Мы в очередной раз подтвердили приверженность идее подготовить интеграцию рынка электроэнергии Украины в соответствующий европейский рынок, основываясь на соглашении от 2017 года между соответствующими операторами.

Мы подтвердили роль Украины как стратегического транзитера газа, который обеспечивает доступные, безопасные и надежные поставки газа в ЕС. В этом контексте мы подтвердили нашу готовность включиться в трехсторонний процесс, который будет проходить при содействии Еврокомиссии, по договоренности о контракте по транзиту газа в ЕС после 2019 года.

Мы согласились с необходимостью развивать лучшее и более безопасное транспортное сообщение. Мы напомнили о важности заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве в кратчайшие сроки.

Мы подтвердили свою приверженность идеям плюрализма медиа.

Что касается закона Украины Об образовании, то мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие.

Также крайне важно полностью воплотить рекомендации, содержащиеся в выводах Венецианской комиссии №902/2017, – основываясь на предметном диалоге с представителями лиц, относящихся к национальным меньшинствам, включая законодательство, которое продлевает переходный период до 2023 года и регламентирует нераспространение (норм о языке образования) на частные школы.

7. Инструменты помощи Украине со стороны ЕС

ЕС подтвердил свою неизменную поддержку реформаторских усилий Украины, в частности тех, которые связаны с эффективным внедрением реформ и политик.

Мы приветствовали решение ЕС предоставить Украине дальнейшую макрофинансовую помощь в размере до 1 млрд евро на поддержку экономической стабилизации страны при условии прогресса реформ, в частности в области борьбы с коррупцией.

Мы договорились активизировать усилия по инвестициям в квалификацию людей, расширяя программы обмена и модернизируя систему профтехобразования в Украине.

Мы также договорились углублять сотрудничество по повышению энергоэффективности в жилых домах через недавно созданный Фонд энергоэффективности; наращивать усилия по выполнению Соглашения об ассоциации; усиливать инвестиционную поддержку через Внешний инвестиционный план, а при соблюдении Украиной установленных условий – через Контракт Реформы ради инвестиций.

Мы также согласились с важностью сотрудничества в укреплении кибербезопасности и в вопросе честности выборов, в борьбе против гибридных угроз, в частности дезинформации, и продолжения работы по укреплению стратегических коммуникаций.

Мы признали важную роль, которую играют консультативная Миссия ЕС по реформе сектора общественной безопасности (EUAM) и Группа поддержки Украины в Еврокомиссии, когда речь идет о координации, планировании и осуществлении помощи и предоставления технической экспертизы.

Мы также показали прогресс во внедрении Административного соглашения между Министерством обороны Украины и Европейским оборонным агентством.

8. Россия – государство-агрессор

Мы вновь решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии со стороны Вооруженных сил России, которая продолжается с февраля 2014 года.

Мы продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, проведение выборов на незаконно аннексированном полуострове и ухудшение положения с правами человека на этой территории. Мы также осуждаем строительство моста через Керченский пролив без согласия Украины, дальнейшую милитаризацию полуострова, Черного и Азовского морей.

Мы по-прежнему полностью преданны осуществлению политики непризнания, в том числе с помощью санкций (ограничительных мер). Мы призываем Россию обеспечить доступ международных организаций и правозащитников в районы, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством, в том числе на Крымский полуостров, уважать международное гуманитарное право и немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских граждан на Крымском полуострове и в России (в частности, крымскотатарских активистов, а также Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Романа Сущенко).

Украина представила на саммите свои усилия, которые она прилагает на международных площадках относительно последствий незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

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9. Конфликт на Донбассе и санкции

Мы сожалеем о продлении насилия на востоке Украины и о его тяжелом бремени для гражданского населения и для ситуации в области прав человека. Мы самым решительным образом осудили продолжающиеся неизбирательные обстрелы жилых районов и критически важных объектов гражданской инфраструктуры.

Мы подтвердили нашу полную поддержку усилий в рамках Нормандского формата, ОБСЕ и трехсторонней контактной группы, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины на основе полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами. При этом мы подчеркиваем ответственность, которую несет в этом контексте Российская Федерация.

Мы подчеркнули настоятельную необходимость обеспечить соблюдение мандата специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, включая ее неограниченный, безопасный и безусловный доступ на территорию всей Украины, включая районы вдоль российско-украинской границы и Крымский полуостров.

Мы также согласились с тем, что Украина испытывает потребность создать Национальный центр разминированием, с тем чтобы эффективно бороться с проблемой мин и боеприпасов, неразорвавшихся на территориях, охваченных конфликтом.

ЕС объявил, что предоставит еще 1,6 млн евро на поддержку СММ ОБСЕ и до 4 млн евро с целью укрепления устойчивости общин, находящихся в зоне конфликта, и для реинтеграции ветеранов конфликта.

Недавно ЕС вновь продлил свои экономические санкции против России, продолжительность которых остается четко привязанной к полному выполнению Минских соглашений.

10. Преодоление последствий войны

Принимая во внимание усилия, которые уже приложила украинская власть, мы согласились, что следует продолжать всеобъемлющее устранение социально-экономических и гуманитарных последствий конфликта.

Мы согласились с насущной необходимостью оказывать поддержку наиболее уязвимым слоям населения на востоке Украины, включая внутренне перемещенных лиц. Мы подчеркнули важность дальнейшего облегчения доступа и перемещения людей и гуманитарных грузов через линию соприкосновения, а также обеспечения полных прав гражданина Украины для украинцев, проживающих на временно неподконтрольной правительству территории.

ЕС выразил готовность присоединиться к восстановлению Донбасса, как только ситуация это позволит. Мы приветствуем действующие инициативы, включая высказанные странами-членами, которые призваны оказать целевую помощь городам и районам, находящимся в зоне, пораженной конфликтом.

11. Ответственность России за сбитый авиалайнер

Мы напомнили о трагическом падении рейса MH17, отдавая дань памяти жертвам, и выразили надежду на эффективное судебное преследование лиц, ответственных за эту трагедию, а также призвали Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере оказывать содействие всем попыткам установить ответственных за эту трагедию.

К слову, решение ЕС о предоставлении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи вступило в силу.

Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС начнутся в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба президента Украины