Саммит Украина-ЕС: на безопасность украинских дорог выделят €75 млн

На саммите в Брюсселе между Украиной и Европейским инвестиционным банком подписано финансовое соглашение на €75 млн – проект Повышения безопасности автомобильных дорог в городах Украины.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

– Проектом предусмотрено внедрение мероприятий, направленных: на снижение уровня смертности, травматизма на территориях городов, на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, на создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения, повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей, на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и участков с повышенной аварийностью, на устранение системных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине, – написал Зубко.

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Он отметил, что проект будет реализован во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве, Каменце-Подольском.

К слову, решение Евросоюза о предоставлении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи вступило в силу. Официальные переговоры о заключении Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и определение перечня условий программы помощи начнутся в ближайшее время.

Фото: Василий Артюшенко, ZN.UA.