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В Киеве запретили купаться на всех пляжах

По состоянию на 9 июля на всех пляжах Киева вывесили желтый флаг, который означает купаться не рекомендуется.

пляжи киева

Об этом сообщается на сайте коммунального предприятия Плесо.

Речь идет о пляже Детский, Венеция, Молодежный, Золотой, Предместная-Слободка, Центральный, Галерная, Вербное, Пуща-Водица, Черторой, Радуга, Радуга, Тельбин.

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Как известно, статус пляжей определяется по результатам анализа проб воды.

Ранее Факты ICTV писали о 7 платных пляжах Киева.

Фото: 44.ua.

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