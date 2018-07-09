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Украина примет участие в саммите НАТО, несмотря на блокирование Венгрией

Украине удалось обойти блокировку Венгрией участия в саммите НАТО. Заседание состоится совместно с Грузией в Брюсселе.

Україна НАТО

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил глава представительства Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.

– Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось переступить через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, – это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО, – пояснил он.

По его словам, на заседании будет обсуждаться, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какую помощь мы еще можем получить от НАТО.

В то же время Пристайко допустил возможность блокирования Венгрией заявления заседания, но подчеркнул, что важнее для Украины будет декларация саммита.

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– Есть технические детали, и, действительно, Венгрия пытается блокировать заявление этого заседания. Но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать на заседании, – он является также председателем комиссии Украина – НАТО, – и будет конечная декларация саммита, что значительно важнее, потому что декларация саммита – это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи, – подчеркнул дипломат.

На днях стало известно, что заседание комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля из-за блокирования Венгрией.

ФотоDreamstime

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