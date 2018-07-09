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Украина впервые не поедет на детское Евровидение

В этом году представитель Украины не сможет участвовать в международном детском песенном конкурсе Евровидение.

Из-за проблем с финансированием Национальной общественной телерадиокомпании, представитель Украины не поедет на международный детский песенный конкурс Евровидение, сообщает UA: Суспільне.

– Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании, – сообщили в компании.

На 2018 год для НОТУ выделили 776 млн грн, что не покрывает расходов компании до конца года.

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К слову, компания Universal Music обвинила победительницу Евровидения-2018 в плагиате на хит Seven Nation Army группы The White Stripes.

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