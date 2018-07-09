Украина в рейтингах – где мы среди лучших и над чем нужно работать

Рейтинги призваны показывать престиж страны в различных вопросах. Где наша страна самая лучшая, а где нам нужно много работать, разобрались Факты ICTV.

Часто слышу, как жители нашей страны то и дело жалуются на ее невозможность сделать что-то действительно хорошо или же стать лучшей в чем-то, будь то спортивные достижения или экономические.

Хорошо понимать, что многие в Украине ошибаются на этот счет. Хоть во многом мы уступаем более развитым странам, есть отрасли, в которых Украина впереди.

Позитивные рейтинги

Составленный в 2015 году рейтинг поставил Украину на 7 место по количеству добытой в стране железной руды. Показатель добычи нашей страны составил 67 тыс. тонн. Украина осталась на 7 позиции, не смотря на то, что показатели упали по сравнению с 2015 годом.

Рейтинг составляет Геологическая служба США, которая специализируется на биологии, географии, геологии и гидрогеологии. Хотя ее основной задачей являются исследования США (разведка полезных ископаемых), она часто публикует различные доклады, среди которых и вышеупомянутый рейтинг.

Со своими показателями Украина обогнала США и Канаду, а также намного опережает 10 место (Иран). Но до первой тройки нашей стране еще очень далеко, поскольку даже Китай (3 место) добывает около 375 тыс. тонн.

В 2016 году Украина вошла в четверку стран по росту в рейтинге Национальных брендов. Тогда рост составил 27%. Но в 2017 наша страна не смогла добиться тех же показателей и не вошла в 10-ку национальных брендов по скорости роста и оказалась на 61 место, поднявшись на одну позицию.

Составила рейтинг независимая консалтинговая компания Brand Finance, которая была основана в 1996 году. Их оценка говорит о том, что бренд Украина стремительно развивается, хотя пока и не попал в топ-50 стран.

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2017-й год и Украина на 30 месте в рейтинге армий мира. Многие тогда не называли это большим достижением, ведь в 2011 году мы были на 21 месте. На самом же деле, наша страна с большинством показателей 2011 года, но в состоянии войны, упала бы намного ниже 30 места.

30 место мы заняли благодаря методике, которую используют для подсчета военной мощи Global Firepower. Дело в том, что очень много бонусов дается за наличие у страны ядерного оружия и за членство в НАТО. Поскольку Украина от Ядерного оружия отказалась, а в НАТО мы еще не вступили, то и соответственных бонусов при составлении рейтинга не получили.

Также не стоит забывать, что в Украине идет война, из-за чего страна потеряла много техники и ежедневно расходует амуницию. Кроме того, Global Firepower штрафовал страны за большой внешний долг (который присутствует и у нас) и большой объем потребления нефти. Поскольку военная техника расходует много нефти, а боевые действия на востоке Украины практически не прекращаются, то и за этот ресурс мы получили штраф.

Кто-то может сказать, что армия Украины не развивается даже сейчас, но в опровержение этому есть обновленный рейтинг, в котором наша страна поднялась на 29-ю позицию даже при огромном количестве негативных факторов.

Известно, что в рейтингах аграрной промышленности наша страна занимает далеко не последнее место, но мало кто знает, насколько высоко Украина находится. По размеру производственной площади картошки мы занимаем 4 место в мире. Хотя показатель очень высокий, нашей стране еще есть, куда расти.

Ведь при таких масштабах по урожайности этого продукта мы занимаем всего 98 место. Да и переработка у нас пока хромает, но уже сейчас украинские фермеры научились получать урожайность не хуже их коллег в Голландии и Бельгии. Потому есть надежды, что в скором времени Украина поднимется по урожайности на более высокую позицию.

И буквально несколько дней назад аналитики известного издания Bloomberg назвали гривну лучшей постсоветской валютой. Украинская валюта показала рост на 7,1% и стала лучшей среди других валют постсоветских стран.

Даже при больших проблемах, которые испытывает наша валюта в последние несколько лет, сейчас мы показываем хороший рост, пусть и не на мировом уровне.

Негативные рейтинги

Но есть и множество рейтингов, в которых Украина находится на последних местах и над ними нужно работать усерднее всего.

В 2017 году наша страна попала на 5 место по уровню смертности среди населения. Показатель действительно ужасный. На 1 тыс. человек показатель смертности составляет 14.4.

Поскольку список составило Центральное разведывательное управление США, то сомневаться в адекватности суждений здесь не стоит. Выше Украины оказались только Латвия, Болгария, Литва и Лесото.

Наша страна активно работает, чтобы снижать этот показатель, с помощью повышения безопасности на дорогах (большое количество смертей приходится именно на них) и улучшения сферы здравоохранения. Ведь в 2015 году Украина была на 2 месте с показателем 15,72. Есть надежда, что медицинская реформа покажет первые результаты, и уже в рейтингах 2018 года мы опустимся намного ниже.

В рейтинге качества дорог в 2018 году Украине досталось 130 место среди 137 возможных. Хотя страна и поднялась на 7 позиций, индекс качества дорог, к сожалению, не изменился и остался на уровне 2,4.

Представил список Всемирный экономический форум, потому сказать, что это все “клевета” не получится. Нашей стране действительно нужно поработать, ведь дорога в некоторых областях может закончиться в любой момент.

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Сейчас работы в этой сфере активно ведутся и есть надежда на то, что в рейтинге 2019 года мы поднимемся и благодаря качеству дорог.

К сожалению, с уровнем заработной платы в Украине тоже все не очень хорошо. Мы занимаем предпоследние место по уровню зарплат в Европе со средней оплатой труда в 278 евро (приблизительно 8 840 грн.). Ниже нас находится только Молдова со средним уровнем зарплат в 212 евро (приблизительно 6,5 тыс. грн.).

Конечно, Украина поднялась на одну строчку рейтинга, но этого все равно мало, чтобы стать полноценной европейской страной.

Эксперты считают, что низкие зарплаты в нашей стране, прежде всего, связаны с низкой производительностью труда. Это значит, что для создания того же объема товаров как, например, во Франции за один день, украинскому рабочему придется работать где-то в 5 раз больше. А это – 40 часов в день, что попросту невозможно.

Потому для увеличения производительности труда нужна модернизация оборудования. Но без инвестиций это сделать достаточно сложно.

Этим сейчас и занимаются украинские власти, благодаря чему наша страна и поднялась на одну позицию в рейтинге. Однако на этом не стоит останавливаться, поскольку есть еще множество проблем, которые придется решить, чтобы украинцы получали действительно достойную зарплату.

И по количеству вредных привычек среди населения Украина далеко не на последнем месте. Наша страна заняла 13 место по уровню потребления алкоголя в 2015 году и 18 место по уровню потребления сигарет в 2014 году. Точнее сказать, насколько большой проблемой у нас являются указанные вредные привычки пока что сложно. Ведь обновленной статистики по этим вопросам пока нет.

В целом, во время предыдущих исследований наша страна показывала динамику снижения потребления алкоголя и сигарет. Это связано и с развитием спорта в Украине, и с развенчанием мифов, например, о том, что пить спиртные напитки полезно.