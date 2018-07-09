Венки, костер и гадания. Почему празднование Ивана Купала так популярно

Традиций на Ивана Купала придерживались не только в небольших деревнях, где не пропускают народные праздники, но и в городах и развлекательных заведениях. Факты ICTV выяснили, как прошел праздник Ивана Купала, и почему в 21 веке люди верят в знаки судьбы не меньше, чем в доиндустриальные времена.

Празднование дня Ивана Купала включает в себя немало обрядов. Это и перепрыгивание через костер, и гадание на собранных в венок цветах. Поэтому проводят праздник на свежем воздухе.

В этом году Ивана Купала, который празднуют ночью, припал на вечер рабочего дня пятницы. Однако это не стало причиной отказаться от гуляний. Более того – праздник растянулся на все выходные.

Как праздновали украинцы

В Киеве гуляли на свежем воздухе. В парках и на побережьях рек устроили традиционные гуляния. Заманивали посетителей и зрелищами. В крупнейших развлекательных местах под открытым небом организовали выступления современных коллективов и театрализованные купальные обряды.

В музее Пирогово программа отличалась огненным шоу. В парке Киевская Русь среди прочего гостям предлагали средневековые мастер-классы. А на территории парка Феофания устроили этно-дискотеку.

В других украинских городах и селах так же не спали в эту ночь. На Харьковщине празднику Ивана Купала вообще ежегодно посвящают отдельный фестиваль. Во время праздника Мистерии Купала устраивают ярмарку народного искусства и парад вышиванок.

Так же ежегодно проводят праздник и на Закарпатье. В одном из туристических комплексов региона устраивают гуляния. Среди развлечений – тематические дегустации и активные современные и древние игры. Гости могут в одном месте и заняться аква-аэробикой, и покататься на карете или пострелять из лука.

А вот сторонники дохристианских обрядов 6 и 7 июля не праздновали. Они продолжают отмечать Ивана Купала в день летнего солнцестояния.

Подобный праздник состоялся в Винницкой области. В селе Буша праздник ежегодно устраивают последователи эзотерики. Они собираются у древнего языческого святилища, которое сохранилось до наших дней, и проводят все традиционные обряды.

Традиции праздника

Несмотря на различные способы празднования, у всех мероприятий есть общая черта – старинные обряды. Их пытаются придерживаться и жители мегаполисов, которые днем ​​следят за последними новостями мира, и сторонники традиций, которые ходят в парикмахерскую только сверившись с лунным календарем.

Все купальские обряды связаны с гаданиями. Наиболее узнаваемое – прыжки через костер.

Считается, что тот, кто прыгнет выше других, будет здоровее и счастливее. А влюбленные должны были прыгать, взявшись за руки, и таким образом гадали на будущее отношений. Если пара не разведет руки во время прыжка, ее союз будет долгим и крепким.

Проводили на Ивана Купала в 2018 году и обряды для одиноких. По всем украинским водоемам незамужние девушки пускали венки, чтобы узнать, с какой стороны ждать суженого. Те же, кто к реке добраться не смог, собирали цветы и ложились с ними спать, чтобы наутро по состоянию растений определить будущее замужество.

Секрет успеха праздника

Гадание и предрассудки, как ни крути, часть нашей культуры, которая формировалась веками. Поэтому так часто можно наблюдать взаимоисключающие сочетания.

Украинцы сметают с полок мотивационную литературу о том, как самостоятельно навести порядок своей жизни. А после этого идут гадать и искать цветущих папоротник, который должен принести счастье.

Ученые объясняют такой феномен психологическими аспектами. Когда человек не может или не знает, как повлиять на какую-то ситуацию, предрассудки дают ему чувство ясности. Ведь проще списать ситуацию на знак свыше.

Это же позволяет переложить ответственность всего, что происходит с себя на внешние факторы, и не чувствовать себя виноватым. А еще все мы родом из детства. И порой нам хочется поверить в чудо.

Однако массовое увлечение гаданиями и верой в приметы, подтвержденное аншлагами во время Ивана Купала, может стать реальной проблемой.

Реальная вера в знаки судьбы или просто невинный атрибут популярного у украинцев праздника Ивана Купала – сказать сложно.

С одной стороны, это в какой-то степени помогает сохранять и популяризировать украинскую культуру в современном мире. А с другой – приверженность знакам судьбы, вера в которые является неотъемлемой частью празднования Ивана Купала, создает иллюзию управления.

Следуя ритуалам, человек чувствует себя хозяином ситуации. Исходя из этого, он планирует свои поступки. И в то же время не стоит забывать, что пожинать плоды этих поступков придется не в воображении, а в реальной жизни.

Однако не все помнят о безопасности и пренебрегают правилами. Поэтому в этом году на Ивана Купала не обошлось без происшествий – во время празднования в Харькове мальчик упал в костер.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк