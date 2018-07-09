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Как НАТО может защитить Украину от России

Принятый Радой закон о нацбезопасности – огромный шаг в сторону вступления в НАТО, хотя из-за территориальных проблем с РФ членство в Альянсе пока невозможно.

Україна-НАТО

Однако есть один суперход, который зависит от политической воли Запада, заявил в интервью Апострофу глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

– Суперход – это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше, чем Греция, потому что у нас своих мощностей и своих сил, уже апробированных войной, достаточно. Такой ход мог бы быть, – считает эксперт.

По его словам, чтобы прийти к этому, как промежуточный шаг, мы должны стать союзниками США и получать не миллионы, а миллиарды долларов.

Читайте:  Депутат: Законопроект о нацбезопасности приближает Украину к НАТО

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом внесенный президентом законопроект №8068 о национальной безопасности Украины. Порошенко подписал закон о нацбезопасности 5 июля.

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