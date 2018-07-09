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Как заставить РФ уйти из Украины – 3 шага

Заставить Россию уйти из территории Украины можно путем усиления санкций и созданием сильной армии. Кроме того, нельзя позволить миру разделить вопросы Донбасса и Крыма.

Юлія Тимошенко

Об этом глава фракции Батькивщина Юлия Тимошенко заявила в эфире Свободы слова на ICTV.

На дипломатическом уровне Украине помогают провести переговоры и достичь мира. Кроме того, против страны-агрессора применяются санкции.

По словам Тимошенко, Украине нужно параллельно с тем, что делает весь мир, применить три шага.

– Первое – усилить санкции всеми возможными средствами. Потому что только под давлением можно достичь определенных договоренностей и лишить агрессора своей территории.

Во-вторых, нам нужно усиливать нашу армию. Потому что много лет нас системно и планово разоружали. Когда страну довели до состояния нуля в системе обороноспособности, тогда против нас начали войну. Нам нужно как всем сильным государствам иметь свою сильную и современную армию.

Третье. Нам нужно не дать миру разделить вопросы Донбасса и Крыма. Нельзя даже допустить теневой легализации оккупации Крыма. Нам нужно ставить эти вопросы очень четко, – отметила Тимошенко.

К слову, ранее Юлия Тимошенко заявила, что новая Конституция Украины может быть принята на основе референдума.

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