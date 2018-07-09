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Журналистам хотят ограничить доступ в кулуары Рады

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады предлагает создать пресс-центр для журналистов, ограничив им доступ в кулуары парламента на первом и втором этажах.

Верховна Рада

Об этом говорится в решении комитета о рассмотрении письма пресс-службы Аппарата парламента по упорядочению работы журналистов и технических работников СМИ, аккредитованных при Верховной Раде, обнародованном 9 июля.

В частности предлагается прописать, что доступ на первый и второй этажи кулуаров ВР будут иметь народные депутаты и “другие посетители – представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранных граждан и граждан Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временными и гостевыми билетами”.

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И.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник рассказал Укрправде, что предложение состоит в создании пресс-центра на третьем, а не на втором этаже.

– И потоки разделить так, чтобы была часть кулуаров без журналистов. В буфет предлагали проход без ограничений, – сказал он.

К слову, ранее Андрей Парубий заверил, что пока он является спикером парламента, никаких ограничений для журналистов в кулуары не будет.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за изменения в правилах отечественного кредитования. Факты ICTV узнали, как это повлияет на заемщиков потребительских кредитов.

Фото: Александр Клименко/Пресс-служба ВР

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