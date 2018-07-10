Желаю Трампу вернуть Путина в строй – Порошенко

Встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированная на следующей неделе в Хельсинки, подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в своей статье, опубликованной в Financial Times.

– Эта “украинская неделя” отправит мощное послание, которое будет услышано в Брюсселе и за его пределами – самое главное в Хельсинки. Основываясь на нашем согласованном подходе ничего не делать касающегося Украины без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его попытках вернуть Путина в строй. Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится, – пишет Порошенко.

Президент отметил, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.

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По словам Порошенко, проблемы, стоящие перед Украиной, в настоящее время огромны, “но сейчас не время ослабить давление на Россию”.

– Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для Россию за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий, – пишет президент Украины.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится 16 июля в Хельсинках. Ранее стало известно, что кремлевские официальные лица ведут интенсивные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить хотя бы одну сделку на переговорах.

Фото: Пресс-служба президента Украины