Два самых важных голосования 8 созыва Верховной Рады

Парламент нынешнего созыва – рекордсмен по количеству резонансных и важных для страны решений. Такое предположение высказал директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик, сообщают Факты ICTV.

В то же время качество поданных депутатами законопроектов, по мнению эксперта, худшее в истории парламентаризма. Ведь большинство поданных политиками проектов противоречит или нынешнему законодательству, или Конституции Украины.

– Это показывает некачественный и непрофессиональный подход к законодательной работе. Но то, что депутаты более открыты перед своими избирателями – это очевидно.

Наиболее важным голосованием последней сессии Виталий Кулик считает закон про Высший Антикоррупционный суд и голосования за снятие депутатской неприкосновенности. Это, считает политолог, показатель готовности мобилизоваться и дать разрешение на арест коллеги по залу.

Напомним, что глава фракции Народного фронта в парламенте заявил, что нынешний состав ЦИК будет переизбран.