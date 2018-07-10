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Гроза и шквалы – в Киеве ожидается непогода

Сегодня в Киеве ожидается гроза и сильные шквалы.

До конца суток в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер, сообщает пресс-служба КГГА.

– В Киеве в ближайший час и до конца суток 10 июля гроза, местами шквалы ветра 15-18 м/с, – говорится в сообщении.

В КГГА рекомендуют плотно закрыть окна в случае усиления ветра. А также держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, если вы оказались на улице.

Читайте: В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу

К слову, в течение недели настоящая жара ожидается на юге и востоке Украины.

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