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Из СИЗО в Ростове пропал украинский политзаключенный

В Ростове-на-Дону из СИЗО пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, который голодал с 26 июня в поддержку Олега Сенцова.

Кримськотатарський правозахисник Емір-Усеїн Куку

Об этом юрист Александр Попков сообщил в Facebook.

– Адвокату Локтеву, который приехал в СИЗО, отказали в допуске под предлогом того, что Куку вывезли. Куда – не говорят. Эмир 14 дней держал голодовку в поддержку Сенцова. Источник информации – адвокат Сергей Локтев, – отметил он.

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Напомним, Эмир-Усеин Куку, а также Вадим Сирук, Муслим Алиев, Энвер Бекиров, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров обвиняются РФ в якобы планировании захвата власти насильственным способом. Их дела объединены в одно – так называемое дело Хизб ут-Тахрир.

Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: Эмир-Усеин Куку/Facebook

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