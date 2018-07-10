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Координатору С14 объявили подозрение из-за погрома лагеря ромов

Полиция объявила о подозрении одному из участников нападения на лагерь ромов в Киеве на Лысой горе в апреле 2018 года.

Табір ромів

В ходе расследования дела по факту нападения на поселения ромов на Лысой горе в Киеве одному из фигурантов погромов объявили о подозрении по факту хулиганства, сообщает полиция Киева.

– Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения, – сообщили в полиции.

Как известно, инициаторами погромов в лагере ромов на Лысой горе стала националистическая организация С14. Ее кординатором является Сергей Мазур.
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Напомним, в апреле группа лиц в балаклавах напала на временное поселение ромов в Голосеевском районе Киева.

Фото: Сергей Мазур

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