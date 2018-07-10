Киевляне требуют достроить выход из метро Выставочный центр – новая петиция

В сети появилась петиция, которая требует достроить выход из метро Выставочный центр к существующему подземному переходу.

В сервисе электронных петиций Киевского городского совета появилась петиция с призывом достроить выход из метро Выставочный центр к существующему подземному переходу через проспект Академика Глушкова.

– Киевляне из разных частей города и гости столицы для того, чтобы попасть на территорию Выставочного центра по одноименной станции метрополитена вынуждены пользоваться нелогичным и неудобным путем. Ведь выйти из подземного пространства, чтобы спуститься через 80 метров в подземелье и снова подняться, это очень неудобно, – пишет автор петиции.

По его словам, достройка подземного выхода со станции метро Выставочный центр также улучшит безопасность.

Читайте: Вакарчук призвал украинцев подписать петицию

Сейчас петицию подписали 567 человек из 10 тыс. необходимых. Она будет находиться на сайте еще 74 дня, где каждый желающий может поддержать инициативу автора.

К слову, на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с требованием установления бесплатного проезда в общественном транспорте столицы.