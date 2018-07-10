Украину ждет наплыв мигрантов – Госпогранслужба

В ближайшее время Украина может столкнуться с резким увеличением количества нелегальных мигрантов.
Об этом заявил в комментарии Укринформу глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.
По его словам, страны ЕС усиливают противодействие незаконной миграции, поэтому произойдет переориентация этих потоков на другие направления, в том числе и в Украину.
– Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении, или дальше незаконно переходить границу в ЕС, – пояснил Цигикал.
Он уточнил, что это преимущественно выходцы из Африки и Ближнего Востока.
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Именно поэтому, по его мнению, Украине следует усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы.
– Это – комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны, – подытожил Цигикал.
В то же время, после введения безвиза сами украинцы массово едут в страны ЕС в поисках высоких заработков.
Фото: dpsu.gov.ua