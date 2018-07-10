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Пустота и танк в детском саду: ужасы из Горловки

Кадрами из оккупированной Горловки поделился местный житель Михаил Светлов.

Танк у дитсадку Горлівки

Ролик он снял 9 июля и опубликовал на своем YouTube-канале.

– Понедельник. Примерно полдень. Время не самое многолюдное. Видео для тех, кто уехал и скучает. Крымские чебуреки, танк в детском саду, мальчишки, которые играют в футбол, и “Париж”! “, – так автор описал все, что снял на видео.

Читайте: В “ДНР” жителей принудительно выселили из квартир из-за военных РФ

Весной в сети появились фото стадиона Донбасс Арена, оккупированного боевиками “ДНР”.

Видео: Михаил Светлов/YouTube

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