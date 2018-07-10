Пустота и танк в детском саду: ужасы из Горловки

Кадрами из оккупированной Горловки поделился местный житель Михаил Светлов.
Ролик он снял 9 июля и опубликовал на своем
. YouTube-канале
– Понедельник. Примерно полдень. Время не самое многолюдное. Видео для тех, кто уехал и скучает. Крымские чебуреки, танк в детском саду, мальчишки, которые играют в футбол, и “Париж”! “, – так автор описал все, что снял на видео.
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VIDEO
Весной в сети появились
, оккупированного боевиками “ДНР”. фото стадиона Донбасс Арена
Видео: Михаил Светлов/YouTube
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