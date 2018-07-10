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Счетная палата проверит, за что руководство Нафтогаза получило $20,7 млн премий

Счетная палата проверит “заоблачные премии” сотрудникам Нафтогаза за победу над Газпромом в суде.

Счетная палата Украины планирует провести аудит премий сотрудникам НАК Нафтогаз Украины в размере $45,6 млн, которые назначил наблюдательный совет компании за их вклад в победу в судебной споре с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook.

– Поделился планами об аудитах на дорогах и заоблачных премиях Нафтогаза, – написал он, анонсируя свое интервью.

По информации Нафтогаза, на сегодня была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Остальная часть будет выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с российского монополиста остатка выигрыша ($2,6 млрд).

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Ранее ГПУ открыла уголовное производство по факту выплаты премии руководству Нафтогаза на основании обращения депутатов украинского парламента.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал премии в Нафтогазе “перегибом”.

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