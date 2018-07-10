Слава Украине могут спокойно кричать все – Боярский заступился за Виду

Российский актер Михаил Боярский не видит ничего страшного в приветствии “Слава Украине”.

Известный российский актер Михаил Боярский прокомментировал патриотический лозунг “Слава Украине”, который на камеру озвучил защитник сборной Хорватии Домагой Вида.

По его мнению, в резонансном видео с Видой нет ничего страшного.

– Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом, – сказал Боярский в комментарии Газете.Ru.

Читайте: Слава Украине! Glory to Ukraine! Украинцы обвалили рейтинг ФИФА в Facebook

Отметим, Боярский является болельщиком петербургского “Зенита”.

Напомним, после победы Хорватии над Россией в серии пенальти в сеть попал ролик, на котором Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичом выкрикнули лозунг Слава Украине.

Позже ФИФА оштрафовала Вукоевича за поддержку Украины, а Виде только пригрозила штрафом.