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В Белой Церкви может появиться международный аэропорт

На базе Белоцерковского грузового авиакомплекса в Киевской области планируется создать международный аэропорт.

Аеропорт у Білій Церкві

Об этом сообщил на пресс-конференции директор предприятия Сергей Кандауров, передает Интерфакс-Украина.

– Надеюсь, что аэродром в ближайшее время станет аэропортом. В пятницу в Министерстве инфраструктуры состоялось совещание, где рассматривались перспективы развития авиации в Украине. В частности, было презентовано предварительное технико-экономическое обоснование создания мультимодального транспортного узла в Белой Церкви. Наличие автотрассы, железной дороги и аэродрома делает этот узел очень перспективным для перевалки груза и так далее, – отметил он.

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Кандауров также сообщил, что аэродром обратился к Кабмину с просьбой открыть пункт пропуска через границу на аэродроме, что позволит предприятию развивать аэропорт.

– Технические характеристики нашей взлетно-посадочной полосы позволяют принимать самолеты Боинг. Каждый год из Белоцерковского района за границу летает более 218 тыс. человек в одну сторону, столько же в другую…Надеемся, проект будет продвигаться в ближайшие год-два, – отметил директор аэродрома.

Примерная стоимость создания аэропорта в Белой Церкви составит €52 млн.

Ранее сообщалось, что до 2020 года планируют создать Международный аэропорт Белая Церковь для грузовых и пассажирских авиаперевозок.

Фото: bcavia.com

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