В Киеве на первом этаже Клуба Кабмина прошла церемония прощания с Левко Лукьяненко.

На церемонии прощания с Левко Лукьяненко присутствовали, в частности, глава Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубов и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Затем во Владимирском соборе состоялось отпевание. Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище в Киеве.



Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН Фото: УНІАН В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко / 4 фотографии

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Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля в возрасте 89 лет.

Фото: УНИАН