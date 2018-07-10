PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко/

В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко

В Киеве на первом этаже Клуба Кабмина прошла церемония прощания с Левко Лукьяненко.

На церемонии прощания с Левко Лукьяненко присутствовали, в частности, глава Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, вице-премьер Павел Розенко, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубов и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Затем во Владимирском соборе состоялось отпевание. Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище в Киеве.

image image image image
В Киеве попрощались с Левко Лукьяненко / 4 фотографии

Читайте: Умер Левко Лукьяненко. Что известно об отце независимости

Напомним, Левко Лукьяненко умер 7 июля в возрасте 89 лет.

Фото: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка