В переполненную школу без конкурса. Новые правила зачисления в первый класс

Новый закон об образовании предусматривает запись в школу по месту прописки. Нововведение уже привело к тому, что в отдельных школах создают по 9 первых классов. К чему могут привести изменения в процедуре записи ребенка в школу, выясняли Факты ICTV.

Реформа образования в части обучения по месту регистрации больше всего повлияла на ситуацию в крупных городах. Спальные районы, где живет значительная часть жителей, стали первыми, кто почувствовал обратную сторону, казалось бы, хорошей инициативы.

Причины изменений

Согласно закону за каждой школой закрепили территории, жителям которых по достижении шестилетнего возраста государство гарантирует получение образования в данном учебном заведении. Таким образом создатели нового закона об образовании планируют равномерно распределить нагрузку на учителей.

А еще, это должно устранить коррупционную составляющую при зачислении учащихся. Ведь в первую очередь места достанутся детям, которые зарегистрированы на закрепленной за школой территории. Если родители все же хотят отправить ребенка учиться не по месту регистрации, это возможно при условии, что места в желаемой школе еще останутся.

9 первых классов

Изменения создали в отдельных школах настоящий аншлаг. В Славянской гимназии, которая в Дарницком районе Киева, набрали аж 9 первых классов. Там имеют право учиться 276 детей. А заявки подали и того больше.

Пока в гимназии ищут пути выхода из ситуации и помещение для филиала учебного заведения, с подобными проблемами сталкиваются не только в крупных спальных районах.

В одной из школ Вишневого количество учеников еще до введения изменений приема первоклассников почти вдвое превышало мощности учреждения. Подобные ситуации возникли везде, где есть большое количество новостроек. В то же время в старых районах городов мест хватает.

Лазейка

Чтобы отправить ребенка учиться в желаемую школу, которая не соответствует регистрации, родители будущих учеников прибегают к различным методам. На риэлторских форумах и в соцсетях уже появились предложения приобрести временную регистрацию в доме, который обслуживает нужна школа.

Еще один спорный момент – учебные заведения, по которым райгосадминистрации закрепили немного домов. После приема всех детей по прописке, в таких школах остается немало свободных мест. И туда они могут подбирать первоклассников уже по конкурсу. А это – прямая возможность для коррупции.

Например, школа №155 в Шевченковском районе, специализирующаяся на углубленном изучении иностранных языков, рассчитана на 3 неполные улице.

При этом рядом с ней находится 138 школа. Она не так популярна, потому что там в приоритете естественные науки, а не лингвистика.

Заведение имеет такую ​​же мощность – оба они могут вместить по 422 ученика. Но последняя обслуживает втрое большую территорию – 11 улиц и переулков.

Что делать родителям

В Киеве в 2018 году в первые классы уйдет не менее 25 000 детей

Новый закон не ограничивает родителей в количестве учебных заведений, куда они могут подавать документы. Однако право выбора ограничивает наличие свободных мест. Как можно судить по выше описанной ситуации, в школах, пользующихся авторитетом, их будет немало.

Как будут зачислять на эти места детей – вопрос открытый. Один из вариантов, которые предлагает Минобразования – жеребьевка. Насколько прозрачно она может проходить – проконтролировать практически невозможно.

В профильном министерстве обещают, что без мест первоклассников не оставят. Предполагается, что будущие школьники, чью регистрацию родители не смогут подтвердить, пойдут учиться в школы, где останутся свободные места.

Если же у родителей возникают вопросы и жалобы относительно разделения территорий за школами и условий, в которых будут учиться их дети, они могут обращаться в районные управления образования. Если же там реакции не будет, за помощью необходимо обращаться напрямую к МОН.

Напомним, ранее Факты ICTV писали об отмене табелей в начальной школе.

Фото: образовательная карта Киева, dreamstime

Яна Семенюк