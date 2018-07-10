В США представили резолюцию по Крыму

В Сенате Соединенных Штатов Америки представлен проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки Российской Федерации оккупировать Крым. В документе осуждаются факты нарушения прав человека на полуострове.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Так, резолюцию на рассмотрение Сената внесла двухпартийная группа сенаторов, которую возглавили сопредседатель Комитета по иностранным отношениям Сената США Роберт Менендез и сопредседатель Сенатского украинского кокуса Роберт Портман.

– В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что Крым является частью суверенной территории Украины. Подчеркивается, что политика США должна заключаться в противодействии попыткам изменить статус, демографическую карту или политическую природу Крыма, – сообщили в посольстве.

В резолюции также осуждаются факты нарушения прав человека в Крыму. Документ подчеркивает правовую ответственность России за эти преступления в течение незаконной аннексии полуострова.

Сенаторы призывают правительство Соединенных Штатов продолжать применять политику санкций в отношении России. Также политики приветствуют дальнейшие усилия американской стороны по поощрению ЕС к введению дополнительных санкций, связанных с Крымом.

К тому же, резолюция призывает американское правительство провозгласить, что внешняя политика США заключается в том, чтобы никогда не признавать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией.

Напомним, Курт Волкер заявил, что США не планируют признавать аннексию Крыма Россией.