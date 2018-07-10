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Украинские туристы застряли в Египте – причина

В международном аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) снова задерживаются рейсы. Украинцы не могут вылететь из Египта.

Літак

Преимущественно задерживаются рейсы авиакомпании SkyUp. Об этом свидетельствует расписание авиарейсов на сайте аэропорта.

– Рейс из Хургады в Киев отменены, его будет осуществлять другая авиакомпания – Brawo Airways, а рейс из Шарм-эш-Шейха вылетит завтра в 6.00, а прилетит в Киев в 11.30, – сообщили в SkyUp.

По информации, рейсы отменены или отложены по техническим причинам.

SkyUp уверяет, что все пассажиры, которые не могут вылететь в Украину, обеспечены жильем в Египте и не имеют никаких претензий.

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Ранее аэропорт Львов сообщал о задержании четырех рейсов авиакомпании SkyUp.

9 июля задержали рейсы авиакомпании из Хургады (Египет), Тивата (Черногория) во Львов и соответственно задерживаются два рейса из Львова в Египет и Черногорию.

Мы также писали, какие чартерные перевозчики чаще всего задерживают рейсы в аэропорту Борисполь.

Фото: Pixabay

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