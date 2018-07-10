Открытие первого магазина H&M в Украине – дата

Первый магазин H&M откроется 18 августа в Lavina Mall в Киеве.

Шведский международный ритейлер H&M откроет первый украинский магазин 18 августа в Lavina Mall (Киев) на улице Берковецкой, 6д, сообщает пресс-служба H&M.

Открытие магазина состоится в 12.00 и он будет работать до 22.00.

– Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров… в частности принтованную коллекцию GP & J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H&M, и коллекцию Holiday, – говорится в сообщении.

Также в магазине будут продавать товары для дома H&M Home.

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К слову, в 2018 году H&M планирует открыть 2-3 магазина в Киеве.