PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Открытие первого магазина H&M в Украине - дата/

Открытие первого магазина H&M в Украине – дата

Первый магазин H&M откроется 18 августа в Lavina Mall в Киеве.

H&M

Шведский международный ритейлер H&M откроет первый украинский магазин 18 августа в Lavina Mall (Киев) на улице Берковецкой, 6д, сообщает пресс-служба H&M.

Открытие магазина состоится в 12.00 и он будет работать до 22.00.

– Первый украинский магазин H&M представит полный ассортимент одежды и аксессуаров… в частности принтованную коллекцию GP & J Baker x H&M. Позже бренд представит глобальные линии, например, недавно анонсированную MOSCHINO [tv] H&M, и коллекцию Holiday, – говорится в сообщении.

Также в магазине будут продавать товары для дома H&M Home.

Читайте: H&M изымает из продажи детские носки “из-за Аллаха”

К слову, в 2018 году H&M планирует открыть 2-3 магазина в Киеве.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Весь лифт был залит кровью. В Киеве зверски убили женщину
Кіт
Уплетает за обе щеки! В супермаркете Киева кот ест колбасу с прилавка
ДТП у Києві: від удару авто закрутило на 180 градусів
ДТП в Киеве: от удара авто закрутило на 180 градусов
У Києві поліцейський торгував амфетаміном
В Киеве полицейский попался на продаже амфетамина
Борис Нємцов
В Киеве может появиться сквер Немцова – решение КГГА
Пожежа у відділенні банку в Києві
В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова
Столкновения в Киевраде: активисты отстаивают музей на Почтовой
Ніж
Чтоб не развелся. В Киеве пенсионерка порезала мужа ножом
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка