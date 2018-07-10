PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Потери на Донбассе: погиб 23-летний военный из Львовщины/

Потери на Донбассе: погиб 23-летний военный из Львовщины

Во время боевых действий на Донбассе сегодня погиб 23-летний военный из Львовской области Владимир Лужецкий.

ООС

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

– Владимир Лужецкий родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области. Рожденный в 1995 году, – говорится в сообщении.

Читайте: Как заставить РФ уйти из Украины – 3 шага

В сводке штаба ООС за прошлые сутки не было потерь на Донбассе: 23 обстрела и один раненый.

Фото: Міноборони

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка