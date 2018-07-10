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Запретили въезд на 3 года – российского ведущего не пустили в Украину

Пограничники не пустили в Украину ведущего программы Поедем, поедим российского телеканала НТВ Джона Уоррена.

Джон Воррен

В аэропорту Борисполь пограничники отказались пускать в Украину ведущего программы Поедем, поедим российского телеканала НТВ Джона Уоррена и запретили ему въезд на 3 года, сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

– Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы Поедем, поедим на одном из телеканалов РФ. При проведении мероприятий пограничного контроля было установлено, что данное лицо нарушало правила въезда/выезда на/с временно оккупированной территории Крыма, – написал Слободян.

Во время собеседования Уоррен подтвердил, что посещал оккупированный Крым в сентябре-октябре 2015 года.

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К слову, в аэропорту Борисполь пограничники не пропустили в Украину британскую журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер.

Фото: John Warren

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