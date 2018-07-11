General Electric показала локомотив для Украины

На заводе в штате Пенсильвания (США) согласно рамочным соглашением между ПАО Укрзализныця и General Electric Transportation изготовлен первый локомотив серии GE Evolution.
Об этом написал и.о. председателя УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.
Так, прибытие первого локомотива GE Evolution в Украине ожидается морем уже в августе, а их дальнейшее доукомплектование будет происходить на Крюковском вагоностроительном заводе.
Это первый из тридцати локомотивов, которые будут поставлены в Украину. Он будет называться Тризуб.
Читайте: Чем можно пообедать в поездах Укрзализныци – новое меню и цены
– Это действительно новое качество тягового подвижного состава, которого не имела наша страна, а партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с украинскими предприятиями, – крупнейшая в независимой Украине. Я надеюсь, что 30 локомотивов будут только началом сотрудничества между Украиной и США и между Укрзализныцей и General Electric, и уже в ближайшие годы вместе мы сможем обновить весь подвижной состав компании, – сказал Кравцов.
Кроме этого, Кравцов выразил уверенность, что партнерство с GE не только улучшит локомотивный парк компании, но и будет способствовать модернизации транспортной инфраструктуры Украины, утверждению Украины, как ключевого транспортного узла между Европой и Азией, и обеспечит реализацию экспортного потенциала нашей страны.
Напомним, Украина и Hyperloop подписали соглашение о сотрудничестве.
Фото: Євген Кравцов