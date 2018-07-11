На заводе в штате Пенсильвания (США) согласно рамочным соглашением между ПАО Укрзализныця и General Electric Transportation изготовлен первый локомотив серии GE Evolution.

Об этом написал и.о. председателя УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Так, прибытие первого локомотива GE Evolution в Украине ожидается морем уже в августе, а их дальнейшее доукомплектование будет происходить на Крюковском вагоностроительном заводе.

Это первый из тридцати локомотивов, которые будут поставлены в Украину. Он будет называться Тризуб.

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– Это действительно новое качество тягового подвижного состава, которого не имела наша страна, а партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с украинскими предприятиями, – крупнейшая в независимой Украине. Я надеюсь, что 30 локомотивов будут только началом сотрудничества между Украиной и США и между Укрзализныцей и General Electric, и уже в ближайшие годы вместе мы сможем обновить весь подвижной состав компании, – сказал Кравцов.







General Electric показала локомотив для Украины / 4 фотографии

Кроме этого, Кравцов выразил уверенность, что партнерство с GE не только улучшит локомотивный парк компании, но и будет способствовать модернизации транспортной инфраструктуры Украины, утверждению Украины, как ключевого транспортного узла между Европой и Азией, и обеспечит реализацию экспортного потенциала нашей страны.

Напомним, Украина и Hyperloop подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: Євген Кравцов