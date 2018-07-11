Постоянно их видим. Руки чешутся наклепать – военный ВСУ о боевиках

В этом году так называемое “хлебное перемирие” в зоне боевых действий на Востоке Украины было определено трехсторонней контактной группой с 1 июля. Но уже через несколько минут после объявления режима тишины, русские и их войска открыли огонь практически по всей линии фронта.

А уже через несколько дней боевики, не стесняясь, начали использовать и тяжелое вооружение. 120 мм минометы работают и в Луганской области, и в Донецкой. Под прикрытием гранатометов, вражеские группы пытаются подойти ближе к украинским позициям. Обычно, боевики интенсивно работают на тех направлениях, где им больше страшно, они понимают, что в случае чего, получат серьезный ответ и никто с ними играть не будет.

Одним из таких участков фронта является Докучаевское направление. О том, что россиянам там некомфортно находиться напротив украинских армейцев, можно судить и по заявлениям в их СМИ, в которых они постоянно обвиняют украинскую армию в обстрелах и даже дописывают информацию о повреждении жилых домов. О том, как украинская армия отвечает врагу на обстрелы у нас принято говорить “дали достойный отпор”. Могу только добавить, что этот ответ больше, чем достойный. Поэтому, та сторона начинает в своих сводках запугивать местное население и отмазывать свои действия. Точно так же, например, в селе Гранитное Волновахского района.

Выезжает танк оккупантов в направлении Гранитного. Выпускает в сторону села 30 снарядов. А местные уверяют нас, что это не противник стреляет, а мы. Есть такие населенные пункты, где люди не хотят понять, что происходит, – говорят военные.

Россиянам прекрасно известно, что против них в Гранитном и напротив оккупированного Докучаевская, расположенные позиции 93 ОМБр Холодный Яр. Неоднократно боевики писали угрозы украинским армейцам, мол, знают все наши позиции и готовы накрыть их плотным огнем. Холоднояровцы только отшучиваются:

Мы не дождемся, когда они выполнят свои обещания. Тогда, в бою и станет ясно кто кого боится, – говорит командир одного из батальонов.

Но, тем не менее, на одной из позиций, которая смотрит прямо на Докучаевск, уже несколько дней сохраняется тишина. Ребята из 93 бригады говорят, что они ни с кем о перемирии не договаривались и основная их работа сейчас на наблюдательных пунктах.

Они не стреляют, у нас “перемирие”. Видишь, две трубы на горизонте, там есть зеленка, в ней асфальтированная дорога. По той дороге эти дибилы заезжают на КамАЗе в ярок и там стоят. Мы их постоянно видим. Здесь около 2-3 километров расстояния. Они там купаются, мы их видим. У нас руки чешутся их наклепать, но “перемирие”. А там, где маленький кустик, видишь, оттуда расстояние 1,5 километра. Иногда они оттуда стреляют. Здесь достает АГС, – говорят мне бойцы.

В бинокль видно, как между враждебной зеленкой действительно ездит грузовик. За целые дни наблюдения наши бойцы замечают, как боевики прикрываются местным населением, делают вид, что косят сено, а сами обустраивают свои позиции. Сейчас обе стороны чувствуют себя безопасно, но терять бдительность нельзя.

Это лишь вопрос времени – когда заработает оружие, крупнее гранатомета. Но армия – это приказы и их выполнение. Пока местные работают на полях и в садах, украинская армия тренируется и набирается сил. Даже на передовой. Украинские бойцы привыкли к своей работе и говорят, что в 2014 попали в армию не просто так, дело нужно довести до конца. И все, как один, говорят, что за тот путь, который прошла их бригада в Карловке, Песках, донецком аэропорту, Авдеевке, Марьинке, Крымском и других населенных пунктах, за побратимов, погибших в годы войны, они не прекратят бороться до победы ВСУ.

А командир бригады добавляет:

В течение последних трех лет нас называют карателями полковника Клочкова. Я главный каратель, который защищает свое государство, и в отношении которого оккупанты нарушили более 5-ти уголовных дел. Каратель, который начинал службу в Луганске. Если дают такие оценки и вспоминают каждый день, значит мы получаем достойную оценку на уровне 1го и 2го корпусов луганской и донецкой самопровозглашенных республик.

Дарья Бурая

фото: Андрей Михейченко