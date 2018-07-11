Погода в Украине на сегодня, 11 июля (КАРТА)

Сегодня на всей территории Украины ожидаются дожди.
Сегодня на всей территории страны пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 14-18° тепла. Днем воздух прогреется до 24-28° тепла.
В южных и восточных областях будет более жарко. Ночью там можно ожидать 20-23°, а днем – 30-34° тепла.
Читайте: 33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
В Киеве днем ожидаются дожди.
Температура ночью 17-19° тепла, днем потеплеет до 26-28°.
К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.
Фото: Укргидрометцентр
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