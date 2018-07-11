PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Погода в Украине на сегодня, 11 июля (КАРТА)/

Погода в Украине на сегодня, 11 июля (КАРТА)

Сегодня на всей территории Украины ожидаются дожди.

Сегодня на всей территории страны пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 14-18° тепла. Днем воздух прогреется до 24-28° тепла.

В южных и восточных областях будет более жарко. Ночью там можно ожидать 20-23°, а днем – 30-34° тепла.

Читайте: 33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

В Киеве днем ожидаются дожди.

Температура ночью 17-19° тепла, днем потеплеет до 26-28°.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.

Фото: Укргидрометцентр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка