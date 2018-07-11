PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / РФ поставляет оружие в "Л/ДНР" по нормам кадровой армии/

РФ поставляет оружие в “Л/ДНР” по нормам кадровой армии

Российское командование перешло на поставки вооружения для нужд боевиков на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии – в комплекте на целые подразделения.

Бойовики на Донбасі

Об этом сообщает координатор ИС Дмитрий Тымчук.

– Командование 8-й общевойсковой армии ВС РФ перешло на поставки вооружения для нужд 1-го и 2-го АК оккупационных войск на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии – вооружение и техника стали поставляться не “россыпью”, а в комплекте на целые подразделения, – написал он в Facebook.

По словам Тымчука, артиллерийская бригада Кальмиус в составе 1-го АК получила дополнительный батарейный комплект 122-мм САУ 2С1 Гвоздика для доукомплектования одного из дивизионов.

Читайте: В “ДНР” жителей принудительно выселили из квартир из-за военных РФ

При этом вместе с САУ прибыли транспортные машины и ТЗМ, а также батарейный ППРУ.

Это уже не первый случай в последнее время, когда вооружения поставляются из РФ на Донбасс “комплектами”.

Ранее стало известно об истерике в рядах боевиков из-за того, что ВСУ  окружают важные для противника населенные пункты.

Фото: Из открытых источников

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка