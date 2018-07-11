РФ поставляет оружие в “Л/ДНР” по нормам кадровой армии

Российское командование перешло на поставки вооружения для нужд боевиков на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии – в комплекте на целые подразделения.

Об этом сообщает координатор ИС Дмитрий Тымчук.

– Командование 8-й общевойсковой армии ВС РФ перешло на поставки вооружения для нужд 1-го и 2-го АК оккупационных войск на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии – вооружение и техника стали поставляться не “россыпью”, а в комплекте на целые подразделения, – написал он в Facebook.

По словам Тымчука, артиллерийская бригада Кальмиус в составе 1-го АК получила дополнительный батарейный комплект 122-мм САУ 2С1 Гвоздика для доукомплектования одного из дивизионов.

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При этом вместе с САУ прибыли транспортные машины и ТЗМ, а также батарейный ППРУ.

Это уже не первый случай в последнее время, когда вооружения поставляются из РФ на Донбасс “комплектами”.