Россия планировала отравить воду по всей Украине – СБУ

Сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку, из-за которой могла произойти авария.

Страна-агрессор пыталась заблокировать устойчивое функционирование переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационных предприятий на всей территории Украины. Это могло привести к техногенной катастрофе, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.



Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование общества Аульская хлоропереливная станция.

– Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ. Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии, – говорится в сообщении.

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К слову, СБУ заблокировала кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов НАТО через несанкционированное использование информационных ресурсов Минздрава Украины.