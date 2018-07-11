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Ситуация на Донбассе: на Мариупольском направлении горячо

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз нарушили перемирие.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Потерь среди бойцов нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

На Луганском, Попаснянском и Светлодарском направлениях враждебная активность была незначительной. Боевики 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На Донецком направлении противник вел огонь по защитникам Авдеевки и Опытного из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал позиции Объединенных сил возле Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.

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По информации разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.

К слову, первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что первопричинами насилия на Донбассе после объявленного перемирия являются близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

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