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Только через МИД. Гройсман запретил министрам общаться с представителями РФ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министрам координировать с МИД любые контакты с Россией и не выходить за рамки предоставленных директив.

Володимир Гройсман

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на заседании правительства в среду.

– Я хочу отметить для всех коллег министров: на какие-либо такие вещи вы должны, во-первых, сразу реагировать, во-вторых, ни у кого из вас нет мандата вести какие либо разговоры со страной-агрессором и нашим врагом. Не мы на них нападали, а они на нас. Но они про это будут жалеть очень долго.

Все такие вещи провокативных запросов и так далее, координировать с Министерством иностранных дел и действовать только в границах тех директив и мандатов, которые предоставляет правительство. Других вещей быть не может, – отметил он.

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Премьер также поручил МИД подготовить более жесткие регламентные требования по данному вопросу для членов Кабмина.

Ранее стало известно, что российское командование начало поставлять оружие боевикам на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии.

Фото: Кабмин

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