Жизнь в Канаде: история участницы конкурса Мисс Украинская Канада

Украинцы Канады – одна из самых многочисленных национальных групп. Сейчас в североамериканской стране проживает более миллиона украинцев. Они влияют на социальную жизнь страны и организовывают национальные проекты. Об одном из таких Факты ICTV пообщались с представительницей диаспоры в Канаде.

Аида Бахтиева поехала в Канаду практиковать свой английский. Там девушка поступила на учебу. И уже несколько лет живет и изучает страну в ее крупнейшем городе – Торонто. Сейчас украинка активно готовится к культурному проекту Мисс Украинская Канада.



Многочисленная украинская диаспора впервые организовала конкурс еще полвека назад. Затем был длительный перерыв. И уже в 2016 он возобновил свою деятельность и сейчас Мисс Украинская Канада является крупнейшим молодежным проектом, который популяризирует украинскую культуру. Дальше – история о влиянии украинцев на жизнь Канады на примере конкурса красоты от первого лица.

О переезде в Канаду

Я родилась и выросла в Киеве, где закончила магистратуру в университете имени Шевченко по направлению клиническая психология, которая очень помогла становлению и развитию моей личности. Приехала в Канаду изучать английский язык и практиковать его в среде носителей.



До отъезда за границу я получала второе образование по специальности журналистика. Уже находясь в Канаде, узнала о программе Бродкастинг Телевидение и Видеография в колледже Сенека, и очень заинтересовалась.

Родные называют меня «вечная студентка» из-за моей жажды знаний.

Миграционные консультанты отговаривали меня подавать документы на эту программу из-за большой конкуренции среди канадцев. Я решила все же попробовать себя. И получилось! Я была одной международной студенткой на программе.



Сначала я очень переживала из-за того, что не могла также точно использовать сленговые слова или шутить, как мои однокурсники и учителя… Но программа этого не требовала, потому что учились мы работе вне камеры. Сейчас я работаю над своими проектами – делаю видеосъемку и видеомонтаж.

Одним из моих увлечений является музыка. Сейчас я активно развиваю себя в сфере диджейства и музыкального продюсерства, а именно создаю музыку с помощью компьютерных технологий и программ. Я всегда мечтала этим заниматься, и путь к воплощению задуманного оказался немного длиннее. Но я счастлива, что эта возможность появилась!

Во время учебы в Сенеке я очень хотела приобщиться к какому-то студенческому союзу, заниматься волонтерством, помогать студентам. Именно в то время приближались выборы на позиции в студенческое правительство моего колледжа.



Так я выиграла мои первые выборы на позицию Консула Студенческой Федерации Сенеки. Мне очень нравилось улучшать условия в кампусе, организовывать события, конкурсы, праздники, делать благотворительные мероприятия и создавать проекты финансовой помощи студентам.

В следующем году я уже решила баллотироваться на пост президента союза. Конечно было много сомнений. Никто из иностранных студентов еще не подавал кандидатуру на эту должность, также не было президента женского пола. Поэтому с 8 утра до 11 вечера я проводила свою избирательную кампанию во всех кампусах.

Я стала первой международной студенткой и первой девушкой-президентом в своем колледже. Моя команда отвечала за 25 тысяч студентов дневной и 80 тысяч студентов вечерней формы обучения во всех десяти кампусах колледжа.

Среди прочего, мы смогли достичь ежегодного выделения 100 тысяч долларов стипендий за достижения, создания программ бесплатного питания и расширения медстраховки для иностранных студентов.

За это время у меня была возможность работать со многими представителями колледжа в различных проектах, кампаниях, мероприятиях. Это были крупные и долговременные проекты, такие, как строительство новых кампусов колледжа. Также мне удалось встретиться с министрами и представителями государственного правительства для того, чтобы представить и защитить интересы наших студентов.

Целый год был вызовом и несравненным опытом! Во время моих третьих выборов, которые я также выиграла, другими кандидатами были уже девушки, и я рада, что вдохновила представительниц женского пола!

Сейчас я нахожусь в городе Торонто. Здесь очень большая украинская община. Украинцы в Торонто создали и содержат много организаций – общественных объединений, сервисных служб, танцевальных ансамблей, хоров, спортивных и других учреждений.

О конкурсе Мисс Украинская Канада

Торонто является одним из крупнейших центров канадско-украинской жизни. Здесь проводится большое количество мероприятий, празднований, фестивалей. Мисс Украинская Канада является одним из таких культурных проектов.

Украинская община здесь очень бережно относится к традициям, чтит их и активно участвует в культурных мероприятиях.

Мисс Украинская Канада – это прежде всего культурное шоу, формат которого концентрируется больше на интеллектуальных способностях, культурной осведомленности, социальной активности и талантах участниц. Это самый масштабный проект в Северной и Южной Америке, который продвигает украинскую культуру.

Проект начался еще в прошлом году, и заявки принимали со всей Канады. Сам конкурс состоит из нескольких этапов, которые оцениваются судьями. Финалистки должны были рассказать о себе и создать видео, демонстрирующее их коммуникативные способности и достижения.

Другие условия – продемонстрировать осведомленность в украинской культуре и в украинском костюме, в частности, через написание эссе, а также создание социальных проектов.

В финале этом году будут выступать 15 девушек. У нас замечательная и дружная команда, и мы очень активно готовимся к заключительной части конкурса, которая состоится 15 июля в Торонто.

Философия конкурса

Главный приз для победительницы конкурса – титул. Но для меня это гораздо больше – это возможность сделать свой вклад в развитие украинской культуры в Канаде.

Это возможность сотрудничать в различных проектах для помощи украинскому обществу и популяризировать украинское. Ведь одно из условий участия в Мисс Украинская Канада – это создание социального проекта в сферах образования и развития в пользу украинской общины.

Также мне интересно познакомиться с творческими людьми, которые работают над этим проектом – организаторами, тренерами, фотографами, видеографами, дизайнерами и, конечно, другими участницами, которые решили участвовать в конкурсе Мисс Украинская Канада и найти новых друзей.

Я была уверена, что участие в таком проекте, как Мисс Украинская Канада, даст возможность получить новые навыки, опыт, и будет способствовать развитию моей личности в определенном направлении. Каждый вызов дает возможность чуть больше открыть свой потенциал, узнать что-то новое о себе, стать сильнее.

Я верю в то, что возможность не появляется без основания. Она дается, когда человек готов к ней, и когда есть необходимость для него научиться, получить этот опыт и также помочь, поделиться своим опытом с другими.

А вообще, участие в проекте – это уже победа! Поэтому каждая из нас является победительницей.

Это первый столь масштабный проект в моем опыте. К тому же Мисс Украинская Канада не является конкурсом красоты, и дефиле в купальниках вы не увидите. Но именно поэтому этот проект и привлекает меня, ведь он фокусируется больше на внутренних ценностях человека.

Подготовка к финалу

Готовимся очень активно. У нас по 3-4 репетиции в неделю, иногда они длятся и по 6 часов. Конкурс действительно отнимает очень много времени и энергии, однако это такой драйв чувствовать себя финалисткой такого грандиозного проекта и представлять свою страну за рубежом.

Больше всего времени в ходе подготовки занимает социальной проект – сбор информации, планирование, коммуникация служб и организаций для объединения усилий. А также – создание и редакция видео. Я 4 раза переснимали видео, чтобы достичь желаемого результата. И еще потом несколько ночей делала монтаж. В видеографии это моя любимая часть. Поэтому я не могу остановиться, пока для меня видео не будет идеальным.

Мой социальный проект – это Украинский -Канадская Студенческая платформа. Она включает в себя всю необходимую информацию о системе обучения в Канаде, а также включает успешные истории и достижения студенческих лидеров. Этой платформой я хочу совместить студентов Украины и Канады.результаты конкурсаМне всегда хотелось поделиться своим студенческим опытом. А участие в конкурсе Мисс Украинская Канада 2018 вдохновила и способствовала развитию этого проекта. Если мой проект выигрывает в Финале Конкурса Мисс Украинская Канада 2018, то получит Грант на продвижение от Open World Learning Organization, которая помогает украинским студентам получить образование в Канаде.8Для меня это большая ответственность, потому что в этом конкурсе я представляю свою страну. Я хотела бы больше познакомиться с неравнодушными лидерами и энтузиастами, которые поддерживают развитие украинской культуры в Канаде, заботятся о сохранении нашей подлинности, и занимаются вопросами помощи украинскому обществу в Канаде и на Родине.Для меня это шанс открыть для себя больше людей, которые ищут новые возможности для улучшения себя и жизни вокруг них, развиваются и помогают другим сделать то же самое!Но в то же время это тоже испытание своих сил и возможность быть примером для других. Я бы очень хотела вдохновлять украинскую молодежь быть активной, привлекаться к благотворительных мероприятий, говорить «да» новым возможностям, выкладываться не на 100, а на 200 процентов, и главное – верить в себя!Как следить за конкурсомБолее о самом конкурсе можно узнать из его страницы в соцсети. Там можно повлиять и на результат соревнований, приняв участие в голосовании за Мисс Зрительских симпатий. Победительницу Мисс Украинская Канада определят 15 июля.

Мой социальный проект – это Украинско-Канадская Студенческая платформа. Она включает в себя всю необходимую информацию о системе обучения в Канаде, а также успешные истории и достижения студенческих лидеров. Этой платформой я хочу соединить студентов Украины и Канады.

Результаты конкурса

Мне всегда хотелось поделиться своим студенческим опытом. А участие в конкурсе Мисс Украинская Канада 2018 вдохновило и способствовало развитию этой инициативы. Если мой проект выигрывает в Финале конкурса, то получит грант на продвижение от Open World Learning Organization, которая помогает украинским студентам получить образование в Канаде.

Для меня это большая ответственность, потому что в этом конкурсе я представляю свою страну. Я хотела бы больше познакомиться с неравнодушными лидерами и энтузиастами, которые поддерживают развитие украинской культуры в Канаде, заботятся о сохранении нашей подлинности, и занимаются вопросами помощи украинскому обществу в Канаде и на Родине.

Это шанс открыть для себя больше людей, которые ищут новые возможности для улучшения себя и жизни вокруг них, развиваются и помогают другим сделать то же самое!

Но в то же время это испытание своих сил и возможность быть примером для других. Я бы очень хотела вдохновлять украинскую молодежь быть активной, привлекаться к благотворительным мероприятиям, говорить «да» новым возможностям, выкладываться не на 100, а на 200 процентов, и главное – верить в себя.

Как следить за конкурсом

Больше о конкурсе можно узнать из его страницы в соцсети. Также можно повлиять и на результат соревнований, приняв участие в голосовании за Мисс Зрительских симпатий. Победительницу Мисс Украинская Канада определят 15 июля.

Фото: Аида Бахтиева, facebook, dreamstime

Беседовала Яна Семенюк